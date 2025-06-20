بسنت شوقي ومحمد فراج يشجعان الأهلي في مونديال الأندية.. صور

شاركت الفنانة بسنت شوقي صورًا مع زوجها الفنان محمد فراج، خلال حضورهما في أمريكا مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

بسنت شوقي ومحمد فراج

بسنت شوقي ومحمد فراج

بسنت شوقي ومحمد فراج

ووقع الأهلي في فخ الهزيمة بثنائية أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية، في ظل فوز إنتر ميامي على بورتو في نفس الجولة بهدفين مقابل هدف، ما صعب مهمة المارد الأحمر في الصعود للدور المقبل.

الرقم القياسي السلبي في عدد الهزائم

الهزيمة أمام بالميراس رفعت عدد خسائر الأهلي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية إلى 15 هزيمة، وهو رقم سلبي قياسي لم يحققه أي نادٍ آخر في البطولة. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال الأهلي يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في البطولة بـ10 انتصارات، خلف ريال مدريد الإسباني المتصدر بـ12 فوزًا

