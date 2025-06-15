محمد فراج وبسنت شوقي في أمريكا لتشجيع الأهلي بمونديال الأندية .. شاهد

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها وجمهورها صورًا مع زوجها الفنان محمد فراج، خلال حضورهما في أمريكا مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي الأمريكي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ووضعت بسنت على الصور، عبر خاصية القصص (ستوري) بحسابها على موقع إنستجرام، أغنية "أنا الأهلي".

وكانت قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا والثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وكتب الإعلامي أمير هشام :"بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادا لمواجهة إنتر ميامي".



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لخوض افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.