كأس العالم للأندية | ملعب «هارد روك» جاهز لمواجهة الأهلي وإنتر ميامي .. صور

شارك الإعلامي أمير هشام صوراً لملعب "هارد روك" وهو في أتم الاستعداد لمواجهة الأهلى ونظيره إنتر ميامى الأمريكي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكان قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا والثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

وكتب الاعلامي أمير هشام :"بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة استعدادا لمواجهة إنتر ميامي".



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لخوض افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.