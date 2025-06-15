ربنا يستر .. إعلامي ينتقد تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي في كأس العالم للأندية

انتقد الناقد الرياضي والاعلامي عمرو الدردير تشكيل النادي الأهلي في مباراته أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية .

وكتب الاعلامي عمرو الدردير عبر حسابه علي موقع فيسبوك: "بصراحة تشكيلة غريبة من المدرب وربنا يسترها على الأهلي".



كانت قد غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، فندق الإقامة في مدينة ميامي منذ قليل في طريقها إلى استاد هارد روك؛ لخوض مواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت أمريكا والثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وتريزيجيه.

خط الهجوم: وسام أبو علي.



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا خفيفًا في فندق إقامة البعثة في مدينة ميامي، وذلك استعدادًا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبييرو على إقامة مران خفيف للاعبين من أجل تجهيزهم لخوض لقاء إنتر ميامي، الذي سيقام في الثامنة مساء السبت بتوقيت أمريكا- الثالثة صباح الأحد بتوقيت القاهرة.

ويستعد الأهلي لخوض افتتاح كأس العالم للأندية، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.