رسميًا.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

تزايدت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي، في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، وذلك في ظل الاهتمام الكبير بالمواجهة التي تجمع بطل إفريقيا أمام الفريق الأمريكي الذي يضم النجم العالمي ليونيل ميسي.

وتسعى الجماهير داخل مصر والعالم العربي لمتابعة اللقاء دون الحاجة لاشتراكات مدفوعة، ما جعل ترددات القنوات المجانية الناقلة محل بحث واسع، خاصة عبر القمر الصناعي نايل سات.

وقد أعلنت 5 قنوات مفتوحة نقلها الرسمي للمباراة بشكل مباشر ومجاني، في خطوة تعكس حجم الزخم الجماهيري والإعلامي المحيط بالبطولة.

وتقام المباراة فجر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة 3:00 صباحا بتوقيت مصر والسعودية، و4:00 صباحا بتوقيت الإمارات.

وتأتي مشاركة الأهلي في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك إنتر ميامي ممثلا عن أمريكا الشمالية بفضل نتائجه في البطولة القارية، وسط ترقب خاص لظهور ميسي بقميص فريقه في بطولة عالمية بهذا الحجم.

وفيما يلي قائمة القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة:

1- قناة MBC مصر 1 HD

2- قناة MBC مصر 2 HD

3- قناة MBC Action

4- قناة MBC 5

5- قناة Sports First على نايل سات