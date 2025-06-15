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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نائب رئيس ريفر بليت لرقم 10: الأهلي قادر على الوصول لمراحل متقدمة ومنافسة الكبار

الاهلي
الاهلي
كريم عاطف

توقع إغناسيو فيلارويل، نائب رئيس نادي ريفر بليت الأرجنتيني، تأهل الأهلي المصري من مجموعته في بطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نائب رئيس ريفر بليت في تصريحات خاصة لبرنامج «رقم 10»: جميع الأندية لديها تطلع كبير للمشاركة في هذا الحدث العالمي المميز الذي سيُقام في الولايات المتحدة.

وأضاف: فيما يتعلق بالنادي الأهلي، فهو نادٍ نعرفه جيدًا، ونتابع عن كثب مسيرته سواء في الدوري المصري أو في البطولات القارية، ونحن نؤمن تمامًا بأنه يمتلك كافة المقومات التي تؤهله لتقديم أداء مشرّف في هذه البطولة.

وتابع: الأهلي يتمتع بتشكيلة قوية، وبجهاز فني مؤمن بقدراته، كما أن الظروف المحيطة تعكس استعدادًا حقيقيًا لخوض هذا التحدي الكبير، وبناءً على ذلك، فإننا على ثقة بأن الأهلي قادر على الوصول إلى مراحل متقدمة بقدر ما تتيحه له نتائجه في مجريات البطولة.

وعن مشاركة ريفر بليت، قال: القرعة أوقعت نادي ريفر في مجموعة تضم كلاً من نادي أوراوا الياباني، وفريق مونتيري المكسيكي، وفريق إنتر ميلان الإيطالي، وهي ثلاثة أندية تمثل ثلاث مدارس كروية مختلفة، ولذلك من الصعب تحديد أي من هذه المباريات ستكون الأصعب أو الأسهل، فجميعها مباريات صعبة، والمشاركة في هذا المونديال لم تأتِ من فراغ، بل جاءت عن استحقاق.

وواصل: بالنسبة لي، ورغم أن مواجهة إنتر ميلان تبدو على الورق وكأنها المباراة الأبرز في المجموعة، فإن لديَّ شعورًا بأن الدقائق الأولى من المباراة الأولى، عندما تبدأ الكرة بالدوران أمام فريق أوراوا الياباني، ستكون من أصعب اللحظات، كما هي العادة في بداية أي بطولة، خصوصًا بطولة بهذا الحجم. ومن هذا المنطلق، أرى شخصيًا أن المباراة الافتتاحية، التي من خلالها سنبدأ في فهم طريقة سير هذه البطولة، قد تكون الأكثر صعوبة وتحديًا.

إغناسيو فيلارويل ريفر بليت الأرجنتيني الأهلي كأس العالم للأندية كأس العالم الاهلي و انتر ميامي

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