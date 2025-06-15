جماهير الأهلي تتوافد على استاد هارد روك لدعم الفريق في مونديال الأندية

شهد استاد هارد روك بمدينة ميامي، ولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة الأمريكية، توافدًا كبيرًا من جماهير النادي الأهلي، وذلك لمؤازرة فريقهم في مواجهة قوية أمام إنتر ميامي، بطل الدوري الأمريكي، ضمن افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام المباراة فجر الأحد، وسط أجواء حماسية وترقب جماهيري كبير من أنصار الأهلي الذين حرصوا على الحضور بأعداد كبيرة ورفع الأعلام والهتافات لدعم فريقهم في هذه المواجهة التاريخية.



الأهلي يواجه إنتر ميامي بتشكيلة قوية في افتتاح كأس العالم للأندية

وأعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق الرسمي الذي سيخوض به المواجهة أمام إنتر ميامي، وجاء التشكيل مدججًا بأبرز نجوم الفريق في محاولة لتحقيق بداية قوية في مشوار البطولة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، قائد الفريق، وأحد الأعمدة الأساسية في الخط الخلفي.

خط الدفاع: الرباعي محمد هاني، وأشرف داري، وياسر إبراهيم، وأحمد نبيل “كوكا”، والذين يُعوّل عليهم في تأمين الدفاع ومنع خطورة الهجوم الأمريكي.

خط الوسط: ضم كلًا من مروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد علي بن رمضان، بالإضافة إلى إمام عاشور، وتريزيجيه، الذين يشكلون قوة هجومية ودفاعية في وسط الملعب.

خط الهجوم: يقود وسام أبو علي خط المقدمة، وسط آمال جماهيرية كبيرة في هز الشباك وقيادة الفريق لتحقيق الفوز.



طموحات كبيرة وبداية تاريخية

يسعى النادي الأهلي، أحد أكثر الأندية تتويجًا في القارة الإفريقية، إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه الكروي من خلال المنافسة بقوة في هذه النسخة من كأس العالم للأندية، والتي تشهد مشاركة أندية عالمية. ويأمل الجهاز الفني بقيادة لاعبيه في تحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الكرة المصرية والإفريقية على الساحة الدولية