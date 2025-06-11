تعالوا شجعوا فريقكم .. رئيس الفيفا يوجه رسالة مفاجئة لجماهير الأهلي

وجه السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رسالة مفاجئة إلى جماهير النادي الأهلي، قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويتلقي الأهلي مع إنتر ميامي الأمريكي، الأحد المقبل، في افتتاح مونديال الأندية.

رسالة إنفانتينو لجماهير الأهلي

وقال إنفانتينو في رسالة لجماهير الأهلي: “هيا يا شباب، تعالوا إلى هنا، شجعوا فريقكم، واستمتعوا بكأس العالم للأندية، هذا الحدث العالمي الذي يُلعب للمرة الأولى”.

وأضاف خلال تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: “أعتقد أنه لفخر كبير بكل تأكيد لفريق مثل النادي الأهلي أن يلعب افتتاح النسخة الأولى من كأس العالم للأندية”.

وتابع: “الجميع يعرف أن الأهلي نادٍ تاريخي، فاز بأكبر عدد من الألقاب في تاريخ الكرة الإفريقية ولديه الملايين من المشجعين في جميع أنحاء العالم، وأتوقع حضور عدد كبير منهم إلى هنا”.

واصل: “المباراة الافتتاحية لأول نسخة من كأس العالم هي حدث سيدخل تاريخ كرة القدم، وتواجد الأهلي في هذه البطولة وخوضه مواجهة الافتتاح سيدخلانه تاريخ البطولة بكل تأكيد، أنا سعيد لكل أصدقائي في مصر وكل أصدقائي في النادي الأهلي، وأنا أتطلع لهذه المباراة، وأعلم أن جماهير الأهلي لديها الشغف والحماس لدعم فريقها في هذا الحدث العالمي”.

وأشار: لقد زرت النادي الأهلي من قبل وأعرف شغف جماهيره بكرة القدم، وأعلم أن الأهلي يمثل لجماهيره (الحياة)، وجمهور النادي هم من أسباب كتابة تاريخه وهم يساهمون دائمًا في صنع مستقبله، إنه أمر خاص ومميز للغاية وهو ما يجعل حتى المحايدين يشجعون النادي الأهلي حين يروا المشجعين".