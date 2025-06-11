سمير كمونة: تكشيرة ريبيرو مطلوبة.. وتمنيت قيادته الأهلي أخر مباراتين بالدوري

تحدث سمير كمونة نجم الأهلي السابق، عن مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للاندية وتوقعاته لمباراة إنتر ميامي المقبلة.

وقال كمونة في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: متفائل بالأهلي ولاعبي الأهلي من تقديم أداء يليق بالكرة المصرية في كأس العالم للأندية.

وأضاف: ريبيرو مدرب ذكي وفاهمـ والتكشيرة مطلوبة ولكن لازم يفك شوية وواضح انه مركز زيادة عن اللزوم، وهو سعيد بتواجده داخل الأهلي ولكن مش مبين كدا

واوضح: كنت اتمنى ان يقود ريبيرو الاهلي في اخر مباراتين في الدوري للتعرف اكثر على لاعبي الاهلي قبل كأس العالم للاندية

وتابع: طريقة اللعب ستكون مختلفة في مباريات المونديال، ومن الصعب الحكم على ريبيرو من لقاء باتشوكا، والاهلي اصبح يمتلك تخمة في كل المراكز، واتمنى البدء بجراديشار حال عدم جاهزية وسام أبو علي

وواصل: دربت أحمد رمضان بيكهام من قبل في الناشئين، واللاعب استفاد من خروج معارا، وهو لاعب موهوب وقادر على تقديم مستويات قوية ويجيد اللعب من الخط الخلفي