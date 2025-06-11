أحمد ناجي: ريبيرو مدرب راسي.. والأهلي يظهر بشكل مشرف في البطولات العالمية

تحدث أحمد ناجي مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عن مشاركة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية في هذه النسخة.

وقال ناجي في تصريحات مع الإعلامي كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: عيشت أجواء كأس العالم من قبل، والاهلي لم يظهر بشكل مخذل في اي مباراة في كأس العالم من قبل.

وأضاف: متفائل بالأهلي لتحقيق نسخة متميزة، فلاعبي الأهلي دائما ما يظهرون بوجه مشرف في المحافل الكبرى، ويمتلكون من الخبرة التي تساعد على الظهور بشكل جيد في مونديال الأندية.

وواصل: الخطيب دعم صفوف الفريق بصفقات قوية، والشناوي وشوبير يمتلكان شخصية الأهلي، والحكم على ريبيرو مازال مبكرا.

وأردف: انطباعي عن ريبيرو أنه مدرب راسي مش انفعالي ولا منبهر، والاهلي ينجح اي حد، وهو كان مدرب لفريق متميز مع اورلاندو، واورلاندو فريق كبير، والتعاقد مع ريبيرو ليس وليد الصدفة.