مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة يقدم 5 ورش خلال دورته الـ 18

أعلنت إدارة مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة، عن تقديم خمس ورش علي هامش الدورة الثامنة عشر، والتي تُقام تحت رعاية جامعة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان فتحي عبد الوهاب، وتقام الفعاليات خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو الجاري.

يتضمن جدول الورش ورشة تصميم المناظر والاضاءة المسرحية ويقدمها المخرج عمرو عبدالله، ورشة الإخراج المسرحي ويقدمها المخرج الكويتي عبد العزيز صفر، ورشة التمثيل ( قوة القناع) ويقدمها المدرب اليوناني ايفحوكيموس، ورشة التمثيل وتقدمها المدربة Michaela mihat ، ورشة الرقص المعاصر ويقدمها المدربان كارول لويز و نيومي براجا.

وأعلنت إدارة المهرجان في وقت سابق عن اللجنة العليا للمهرجان والتي تضم نخبة من الأكاديميين والفنانين المتخصصين في مجال المسرح، وهم الدكتور هاني خميس عميد كلية الآداب والرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور هاني أبو الحسن، الدكتور أحمد صقر، الدكتورة منال فودة رئيس المهرجان ، الدكتور جمال ياقوت مدير المهرجان والدكتور طارق عبد المنعم.