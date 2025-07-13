الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

يواصل صناع حكاية "بتوقيت 28" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تصوير أحداث الحكاية، تمهيدا للعرض خلال أغسطس المقبل، ويشارك في بطولة الحكاية النجوم الشباب هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، ونانسي هلال.

وتدور القصة حول مجموعة زملاء في شركة إنتاج بودكاست، تجمعهم علاقة قوية وعشرة سنوات طويلة، ويمروا بتفاصيل وأحداث إنسانية تتواكب من الشعار الرئيسي للمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو".



وتقدم هنادي مهنا شخصية "داليدا" مذيعة بودكاست، ومتزوجة من أحمد جمال سعيد الذي يقدم شخصية "مازن" صاحب الشركة، بينما يقدم يوسف عثمان شخصية "شريف" مخرج بودكاست وأفلام قصيرة، فيما تقدم نانسي هلال شخصية "ياسمين" صديقتهم المقربة.





الجدير بالذكر إن حكاية "بتوقيت 28" هي احدى حكايات مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، والذي يضم 7 حكايات، وهذه الحكاية بطولة هنادي مهنا، أحمد جمال سعيد، يوسف عثمان، نانسي هلال، إيمان ناجي، ومرام إسماعيل، ومن تأليف نسمة سمير، وإخراج خالد سعيد، ومن إنتاج k media كريم أبوذكري، ويعرض المسلسل خلال أغسطس المقبل .