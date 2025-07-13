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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لأول مرة.. فرقة المسرح الحديث تشارك بثلاثة عروض من إنتاجها

فرقة المسرح الحديث
فرقة المسرح الحديث
أحمد إبراهيم

في سابقة فنية تُعد الأولى من نوعها، تشارك فرقة المسرح الحديث بثلاثة عروض كاملة من إنتاجها ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، في تأكيد قوي على عودة الفرقة إلى صدارة المشهد المسرحي بحضور فني متنوع ونابض بالحيوية والابتكار.

العروض الثلاثة تمثل توليفة جريئة من الرؤى الإخراجية الجديدة، تحمل توقيع ثلاثة من أبرز المخرجين الشباب، وهم:

"سجن النسا" إخراج: يوسف مراد منير

"كازينو" إخراج: عمرو حسان

"يمين في أول شمال" إخراج: عبد الله صابر

ويأتي هذا الحضور الاستثنائي ثمرة لرؤية واعية وإدارة فنية مستنيرة يقودها الفنان القدير محسن منصور، رئيس فرقة المسرح الحديث، الذي أولى اهتمامًا حقيقيًا بتمكين الطاقات الشابة ومنحهم الفرصة لطرح تجاربهم الإبداعية بحرية وجرأة داخل أروقة الفرقة العريقة.

محسن منصور 

وفي هذا السياق، صرح الفنان محسن منصور:

"ما يحدث الآن هو تتويج لمسار بدأناه بإيمان كامل بأن شباب المسرح هم الحاضر والمستقبل. اختيار ثلاثة عروض لثلاثة مخرجين من أبناء الجيل الجديد هو رسالة واضحة بأن فرقة المسرح الحديث تؤمن بالمواهب وتدعم التجريب وتحترم اختلاف الرؤى. مشاركتنا بهذا الشكل غير المسبوق في المهرجان القومي للمسرح هو شهادة ثقة نعتز بها، وتكليف نستقبله بمسؤولية وإخلاص.

ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أوجه تحية فخر وتقدير لكل رجال فرقة المسرح الحديث بمسرح السلام – من فنانين وفنيين وإداريين – الذين يعملون بكل تفانٍ وإخلاص خلف الكواليس، فهم السند الحقيقي لكل إنجاز نحققه."

ويحظى هذا التوجه بدعم كامل من المخرج الكبير هشام عطوة، رئيس البيت الفني للمسرح، والرؤية الشاملة للمخرج القدير خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وتحت رعاية ودعم معالي وزير الثقافة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، في إطار سياسة الوزارة للنهوض بالمسرح المصري وتفعيل دوره التنويري والتوعوي.

تؤكد هذه المشاركة الاستثنائية أن فرقة المسرح الحديث لا تراهن فقط على تاريخها العريق، بل تصنع حاضرها بقوة، عبر شبابها وفنانيها ومخرجيها، في سعي متجدد لصياغة لغة مسرحية معاصرة تعبّر عن المجتمع وتلامس واقعه بأدوات فنية ناضجة وشغف لا يخبو. 

المهرجان القومي للمسرح المصري المسرح فرقة المسرح الحديث المسرح الحديث

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