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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإسكان الاجتماعي: كله سيحصل على وحدات سكن لكل المصريين 7 إذا انطبق عليه الشروط

الاسكان
الاسكان

كشفت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل طرح سكن لكل المصريين 7، مشيرة إلى أن طرح 113 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن الإعلان «سكن لكل المصريين 7»، لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعي.
 


وأضافت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عبر مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، على شاشة «الحياة» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، مساء اليوم الأربعاء، أن باب الحجز سيفتح في 15 يوليو الجاري، مستدركا أن الإعلان يأتي استجابة لرغبات 330 ألف مواطن لم تنطبق عليهم أولويات الإعلان السابق، رغم الاستيفاء للشروط؛ إذ شمل الإعلان السابق 79 ألف وحدة فقط.

وتابعت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ان : «يشمل الطرح الجديد نحو 90 ألف وحدة في المدن الجديدة، إلى جانب 10 آلاف وحدة في عدد من المحافظات، على أن يجري التسليم بعد 36 شهرا»،.

وأكلمت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن التقديم سيكون متاحا فقط لمن سبق له التقديم في الإعلان الخامس، كما أعلنت عن طرح 23 ألف وحدة إضافية في أماكن جديدة، مع تجهيز طرح وحدات خاصة لمحافظة بورسعيد لتغطية الطلب المتزايد.

وانهت المهندسة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن :"كله بإذن الله هياخد وحدات في سكن لكل المصريين 7 إذا انطبق عليه الشروط".
 

الإسكان مي عبدالحميد الاسكان الاجتماعي

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