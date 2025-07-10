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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المحافظ ورموز بورسعيد يقدمون التعازي للمطران في وفاة القمص بطرس الجبلاوي

حبشي ورموز الباسلة يقدمون التعازي لمطران بورسعيد في وفاة القمص بطرس الجبلاوي
حبشي ورموز الباسلة يقدمون التعازي لمطران بورسعيد في وفاة القمص بطرس الجبلاوي
محمد الغزاوى

قدم اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد و جميع قيادات ورموز المحافظة ،  واجب العزاء مساء اليوم الأربعاء للانبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها و ولجميع  كهنه إيبراشية المحافظة ، فى وفاة شيخ كهنة بورسعيد القمص بطرس الجبلاوي، وذلك خلال العزاءالذي أقيم بكنيسه مارجرجس بشارع محمد علي.

وكانت قد سادت حالة من الحزن الشديد بين جميع أهالي بورسعيد من المسلمين والمسيحين على حد السواء منذ أمس ، بعد وفاه القمص بطرس الجبلاوي كاهن كنيسة مارجرجس ببورسعيد و الذي  يعتبر من اهم الرموز الدينيه والوطنيه بالمحافظه الباسله، حيث وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مشوار حافل من العطاء والأدوار الوطنية الجليلة.

وكان من أبرز الحضور  النائب عادل لمعى عضو مجلس الشيوخ عن محافظه بورسعيد ، ووفد من قساوسة الكنيسه الانجيلية والمطران نارجيسوس مطران طائفة الروم الأرثوذكس ببورسعيد، والشيخ يوسف شمس الدين مدير منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية ، بجانب لفيف من شيوخ منطقة وعظ بورسعيد الأزهرية وممثلو الأوقاف.

حبشي ورموز الباسلة يقدمون التعازي لمطران بورسعيد في وفاة القمص بطرس الجبلاوي

كما شارك في تقديم واجب العزاء سمر موافي رئيس حى الشرق ببورسعيد ، ولفيف من رجال الاعمال ورموز الشارع البورسعيدي مثل المهندس ورجل السياحه علي جبر ، و المهندس محمد السيد ، والدكتور طاهر الصرفي استاذ دكتور التحاليل الطبيه، هذا بالاضافه الى لفيف من القيادات التنفيذيه والشعبيه والحزبيه من اهالي بورسعيد.


وشهد العزاء، حالة من الحزن الشديد والبكاء من كل محبين القمص بطرس الجبلاوي الراحل ، والذي كان يتمتع بشعبيه كبيره لدى المسيحيين والمسلمين على حد السواء وبالاخص الكبار سنا، لدور البطولي في فتره المقاومه الشعبيه ببورسعيد عام 1956 ، مرورا بفترات الحروب 1967 و 1973 ، حيث كان يخطب الكاهن الراحل في الناس ويحفزهم للدفاع عن الوطن ضد العدو.

وتقدم اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد  باسمه واسم جميع أهالي بورسعيد بخالص التعازي في وفاة القمص بطرس الجبلاوي  مؤكدا بأن القمص الراحل كان مثالًا يحتذى به في الوطنية والإخلاص وقد ارتبط اسمه بمحطات مضيئة في تاريخ الوطن وكان نموذجًا مشرفًا للانتماء والوطنية.

واستكمل: “القمص بطرس الجبلاوي كان رجل مصري عاشق للوطن من طراز فريد ، ومثال حقيقي على الوحدة الوطنية، حيث كانت من أبرز مشاركته الوطنية الوقوف على منبر المسجد العباسي كخطيب في الناس خلال حرب 1956، في مشهد تاريخي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية ، كما أنه شارك في حمل السلاح مع أبطال المقاومة الشعبية”.

وكان في استقبال محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي وجميع الحضور، الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها موجها للجميع أسمى معاني التقدير والاحترام لمشاركتهم في تقديم واجب العزاء.

ووجه الأنبا تادرس مطران بورسعيد العزاء لعائلة الراحل القمص بطرس الجبلاوي ولكل محبيه ، داعيا الله أن يمنح للجميع الصبر والتعزية على ألم الفقدان.

كما أكد القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم مطرانيه الاقباط الارثوذكس ببورسعيد  أن ذكرى القمص بطرس الجبلاوي ستظل ذكرى محبه وخير على مر السنوات ، حيث كان خطيباً مفوهاً واسع المدارك و حكيماً وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانه.

جدير بالذكر أن  كنسية مارجرجس ببورسعيد استمرت يومين في إستقبال العزاء في وفاة القمص بطرس الجبلاوي كاهن الكنيسة ،  بمجرد إعلان وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن المرتقب أن يصل الجثمان لبورسعيد للدفن في مسقط رأسه بعد قرابة أسبوع أو عشرة أيام.

والقمص بطرس الجبلاوي قدولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما  كان عضو فى المجلس التنفيذى لمحافظه بورسعيد   وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

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