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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

كان مثالا يحتذى في الوطنية.. محافظ بورسعيد ناعيا القس بطرس الجبلاوي

القس بطرس الجبلاوي على منبر المسجد العباسي
القس بطرس الجبلاوي على منبر المسجد العباسي
محمد الغزاوى

نعى اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد ببالغ الحزن والأسى، القمص بطرس الجبلاوي أكبر كهنة كنيسة مارجرجس ببورسعيد وأحد الرموز الدينية والوطنية البارزة ،والذي وافته المنية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الكنيسة والمجتمع.

محافظ بورسعيد ينعي القمص بطرس الجبلاوي أحد رموز الوطنية والتسامح الديني

وتقدم اللواء أركان حرب محب حبشي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وأبناء الكنيسة وأهالي بورسعيد داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد أن القمص الراحل كان مثالًا يحتذى في الوطنية والإخلاص والذي ارتبط اسمه بمحطات مضيئة في تاريخ الوطن وكان نموذجًا مشرفًا للوحدة الوطنية والعمل الوطني، وكانت ابرز مشاركته الوطنية الوقوف على منبر المسجد العباسي يخطب في الناس خلال حرب 1956، في مشهد تاريخي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية ،وشارك في حمل السلاح مع أبطال المقاومة الشعبية، كما تم تعيينه عضوًا في مجلس حرب بورسعيد من قبل الرئيس الراحل أنور السادات ،و كان من أوائل من رسخوا فكرة الإفطار الرمضاني الجماعي داخل الكنيسة على مستوى الجمهورية.

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