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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملك إسماعيل وفريدة خليل تتوجان بذهبية تتابع السيدات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

ملك إسماعيل وفريدة خليل
ملك إسماعيل وفريدة خليل
محمد سمير   -  
عدسة : إيهاب عيد

توج الزوجي  المصري المكون من ملك إسماعيل وفريدة خليل بالميدالية الذهبية لمنافسات تتابع السيدات  ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث، والتي تقام على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو الجاري.
وجاء تتويج ملك وفريدة عقب حصدهما  1314 نقطة ، 
وجاء الزوجي المجري في المركز الثاني برصيد  1286 نقطة ، والزوجي  البولندي في المركز الثالث برصيد 1273 نقطة .
وقام كل من روب ستول رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث ، وسلفستر زاري رئيس الاتحاد الافريقي للخماسي الحديث ، وكارين بوزو عضو اللجنة الفنية بالاتحاد  الدولي للخماسي الحديث، و الدكتور شادي عبد العزيز أمين صندوق الاتحاد المصري للخماسي الحديث ، و هاشم يس المدير التنفيذي للاتحاد المصري للخماسي الحديث ، و ياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة بالاتحاد المصري للخماسي الحديث بتسليم الميداليات و تتويج البطلات. وتستأنف بعد قليل منافسات تتابع الرجال  والتي  يشارك بها الزوجي  المصري معتز وائل وشقيقه عمر وائل.
وتشهد بطولة العالم للتتابعات مشاركة 340 لاعبًا ولاعبة من 36 دولة هم، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلغاريا، بوركينا فاسو، الصين، التشيك، الدومنيكان، فرنسا، جامبيا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، المجر، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، الكويت، ليتوانيا، مالي، المكسيك، بولندا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا، أمريكا، البرتغال، كرواتيا، بالإضافة إلى دولتين من اللاعبين المحايدين، ومصر الدولة المضيفة.

ملك إسماعيل فريدة خليل الذهبية لمنافسات تتابع السيدات ببطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث بطولة العالم للتتابعات للخماسي الحديث

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