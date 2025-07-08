الاحتلال يعلن استهداف قيادي بارز من حماس في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، استهداف قيادي بارز من حركة حماس في لبنان، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال الاحتلال: “قبل قليل، ضرب الجيش الإسرائيلي إرهابيا رئيسيا من حركة حماس في منطقة طرابلس في لبنان”.

وتشير المعلومات او إلى أن الاستهداف تم بصاروخين موجهين، و تؤكد وجود جرحى، وفقا لموفدة "سكاي نيوز عربية" إلى لبنان، مضيفة أن الاستهدافين الأخيرين في منطقة خلدة ومنطقة طرابلس طالا عناصرا من فيلق القدس وحركة حماس وليس من حزب الله.

و افادت"سكاي نيوز عربية" بأن هناك تقارير تحدثت عن سقوط قتيل وجرح 3 أشخاص في الغارة الإسرائيلية بالقرب من طرابلس شمالي لبنان.