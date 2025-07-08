67 شهيدا في غارات الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 67 شهيدا منذ فجر اليوم الثلاثاء، نتيجة غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، من بينهم 42 شهيدا سقطوا في المناطق الوسطى والجنوبية من القطاع، في تصعيد دموي جديد يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية المستمرة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت إلى 57,575 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 136,879 مصابًا.

ومنذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع في 18 مارس الماضي، عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وثقت المصادر استشهاد 7,013 مواطنًا، وإصابة 24,838 آخرين.

وفيما يخص ضحايا قوافل "المساعدات" الذين تعرضوا للاستهداف أو التدافع خلال محاولاتهم الحصول على المعونات الإنسانية، أوضحت وزارة الصحة أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 8 شهداء وأكثر من 74 مصابًا، لترتفع الحصيلة الإجمالية لضحايا "لقمة العيش" إلى 766 شهيدًا وأكثر من 5,044 مصابًا.

كما تم تسجيل وصول 52 شهيدا، بينهم 3 جثامين جرى انتشالها من تحت الأنقاض، إضافة إلى 262 مصابًا خلال الساعات الماضية.

وأكدت أن هناك عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وسط صعوبات كبيرة في وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بفعل القصف المستمر وخطورة الأوضاع الميدانية.