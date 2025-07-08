قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يعلن استهداف قيادي بارز من حماس في لبنان
أذكار المساء حصن المسلم من كل سوء.. 5 فوائد لمن يرددها يوميا
أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل 4625 جنيها
تنظيم الاتصالات: تحديث شبكات الفايبر والنحاس لضمان استمرارية الخدمة
وزير الاتصالات يكشف عن آخر تطورات حريق سنترال رمسيس.. تفاصيل
الكرملين: الموقف الأمريكي غير واضح حول أوكرانيا
مبلغ خرافي.. خالد الغندور يكشف تطورات مثيرة في مفاوضات الأهلي لبيع وسام أبو علي
النائب محمد أبو العينين: القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى
مجلس النواب يوافق بالإجماع على تعديلات قانون الرياضة
الزمالك يشكو الأهلي بسبب مفاوضات زيزو ويغيب عن جلسة الاستماع| إيه الحكاية؟
أبوالعينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: الرئيس السيسي قاد مصر في لحظات صعبة
المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بـ 10 ملايين دولار.. صندوق ائتمان التجارة الحرة الأفريقية ينجح في أول صفقة استثمارية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نجح صندوق الائتمان التابع لصندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في إكمال أول صفقة استثمارية، حيث خصص 10 ملايين دولار أمريكي لاحدى شركات الخدمات العالمية المحدودة، من خلال قرض استهلاكي مضمون ذي أولوية. وتمثل هذه الصفقة إنجازًا هامًا في تشغيل الصندوق.


 

صندوق الائتمان هو واحد من ثلاثة صناديق تابعة لصندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، والذي أنشأته أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وأفريكسيم بنك لتقديم الدعم الانتقالي المستهدف للدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وكيانات القطاع الخاص أثناء تكيفها مع المتطلبات والفرص التي توفرها اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.


تُقدم شركة الخدمات العالمية، ومقرها موريشيوس، الخدمات الصوتية والرسائل النصية بالجملة وحلول الاتصال المؤسسي لأكثر من 250 شركة اتصالات في جميع أنحاء أفريقيا وحول العالم. ونظرًا لكون الاتصال الرقمي محور التكامل التجاري والاقتصادي ونجاح اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، سيدعم هذا المرفق توسع الشركة العالمية في غانا وليبيريا، ويعزز بنيتها التحتية، ويساهم في سد الفجوة الرقمية في أفريقيا من خلال تحسين الاتصال والشمول الرقمي. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية في الأسواق التي تعاني من نقص في  الخدمات، يُسهم الصندوق في تقليل الحواجز التجارية، وتعزيز الإنتاجية العابرة للحدود، وتسريع وتيرة التصنيع الشامل.


وصرح  جان لوي إكرا، رئيس مجلس إدارة صندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، قائلاً: "يُمثل إبرام أول صفقة لنا إنجازًا تاريخيًا لصندوق الائتمان والرؤية الأوسع لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويُمثل هذا الاستثمار البالغ 10 ملايين دولار أمريكي في شركة للخدمات العالمية دليلًا واضحًا على قدرة رأس المال المُوجه على إحداث تأثير إيجابي، من خلال تسريع الاتصال الرقمي، وتمكين التجارة البينية الأفريقية، ودعم التنمية التي يقودها القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية. ونحن ملتزمون بضمان استمرار هذه الاستثمارات في سد الفجوات المهمة، وتحفيز المرونة الاقتصادية، وإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا الهائلة."


قال وامكيلي ميني، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إن "هذه الصفقة تُظهر كيف بدأ صندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في تحقيق هدفه المنشود المتمثل في دعم الدول الأطراف والقطاع الخاص في سعينا لجعل هذه الاتفاقية ذات أهمية تجارية. ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، فإننا نعالج بعضًا من أهم العوامل الممكّنة لتيسير التجارة والتصنيع وتطوير سلسلة القيمة الإقليمية".


 وأضاف البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "نؤكد اليوم على عزمنا الراسخ على ضمان استفادة الأفارقة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية. ونفخر ببدء تشغيل صندوق الائتمان الذي سنقدم  من خلاله دعمًا مهما للغاية للشركات الأفريقية، ونساعدها على إعادة تنظيم وتوسيع عملياتها اللازمة للاستفادة من فرص منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويعزز هذا الاستثمار عامل تمكين أساسي، وهو الاقتصاد الرقمي والترابط الإقليمي، مع تعزيز التزامنا طويل الأمد بتحويل هيكل الاقتصاد الأفريقي".


 وقالت مارلين نغويي، الرئيسة التنفيذية لصندوق تنمية الصادرات في أفرييقا، ومديرة صندوق التكيف الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية: "يجسد هذا الاستثمار الهدف الاستراتيجي لصندوق الائتمان، وهو تحفيز النمو والمرونة في القطاعات الحيوية للتحول الهيكلي في أفريقيا. ونفخر بشراكتنا مع شركة تيليسيل، التي تُعزز عملياتها بشكل مباشر الترابط والتجارة الرقمية بين البلدان الأفريقية".


 ويواصل صندوق الائتمان إعطاء الأولوية للاستثمارات المجدية تجاريًا والتي تمكن التجارة وتدعم التنوع وتعزز النمو الشامل بما يتماشى مع أجندة تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الأوسع.

صندوق الائتمان منطقة التجارة الحرة دولار أمريكي شركات الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل

المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصرين 7 لمنخفضي الدخل

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن منهج اللغة العربية المطور للمرحلة الابتدائية

شقق الاسكان الاجتماعي منخفضي الدخل

حجز شقق منخفضي الدخل 2025 رسمياً.. حمل الكراسة من هنا

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

مطار القاهرة

حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة

الحريق

بالأسماء.. استشهاد 4 موظفين في حريق سنترال رمسيس

البنك الاهلى

البنك الأهلي يعتذر لعملائه عن تأثر بعض الخدمات ويعمل على إعادة التشغيل الكامل

ترشيحاتنا

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

بالصور

آية الجنايني : دوري في مسلسل "أنا أنت.. أنت أنا سيكون مفاجأة" والكواليس رائعة

آية الجنايني
آية الجنايني
آية الجنايني

"نساخة المصحف الشريف" ورشة عمل بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية
ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

وداعًا للإحراج.. أسباب رائحة الفم الكريهة و8 طرق فعالة للتخلص منها

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

نشرة المرأة والمنوعات| طبيب جلدية يحذر من جلسات تنظيف البشرة العشوائية.. علاجات طبيعية لدوالى الساق.. طريقة تحضير الليمون المخلل فى ساعة فقط

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد