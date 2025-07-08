الكرملين: الموقف الأمريكي غير واضح حول أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء إن الموقف الأمريكي غير واضح حول تسليح الدولة الأوكرانية بالوقت الراهن لوجود تضارب في التصريحات الأمريكية.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حصوله على مساعدات عسكرية أمريكية دفاعية خلال الفترة القادمة أثناء التواصل الهاتفي مع الرئيس الأمريكي ترامب.

بينما كان يعلن البنتاجون الأمريكي تعليق وصول شحنات أنظمة الباتريوت الدفاعية الأمريكية لكييف خلال الفترة الماضية، قال المتحدث باسم البنتاجون بوقت سابق إن قرار إرسال السلاح الأمريكي بيد الرئيس فضلا عن العجز بالمخازن الأمريكية من ذخيرة منظومة الباتريوت. لكن ترامب شعر بالإحباط عقب الاتصال الأخير مع الرئيس الروسي بوتين حول إمكانية وقف الصراع الأوكراني وغير ترامب وجهة نظره بسبب الهجوم الروسي بأكثر من 500 مسيرة،وصواريخ باليستية أضاءت السماء الأوكرانية ليلا من قوتها حسب ما أعلن عنه الرئيس الأوكراني خلال الضربات ،وطالب بالحصول على المساعدات العسكرية الأوروبية والأمريكية.

في اتجاه آخر ثمن بيسكوف دور الرئيس الأمريكي ترامب عندما وصل للرئاسة الأمريكية، وحاول إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب.