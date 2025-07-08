السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد استعدادات التشغيل التجريبي لمجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور

في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بجولة موسعة شملت عدداً من المواقف بمركزي ناصر والواسطى، وذلك لمتابعة الاستعدادات الجارية لتشغيل مجمع مواقف عدلي منصور.

وخلال الجولة، أوضح اللواء سامي علام أن تشغيل المجمع الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس داخل مدينة بني سويف، مشيراً إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي الجزئي للموقف يوم الجمعة المقبل، من خلال نقل موقف “النجدة” القديم المخصص لخطوط مركزي ناصر والواسطى إلى المجمع الجديد، على أن يتم استكمال نقل باقي الخطوط تباعًا وفق جدول زمني محدد لضمان تنظيم الحركة تدريجيًا دون ارتباك للمواطنين.

كما تضمنت الجولة الاستماع إلى السائقين للتعرف عن قرب على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، والعمل الفوري على تذليلها لضمان انتظام حركة النقل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين. وتم التشديد على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات والنظام داخل المجمع الجديد، مع تكثيف حملات التوعية بمواعيد وجدول النقل التدريجي للمواقف.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة: علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، محمد طه (المكتب الفني للسيد المحافظ)، حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، شوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر