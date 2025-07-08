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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يشيد بجهود قومي المرأة بعد تصوير 2189 استمارة بطاقة للسيدات غير القادرات

قومي المرأة ببني سويف
قومي المرأة ببني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والذي قدمته نرمين محمود مقرر الفرع، بشأن الجهود المبذولة ضمن المبادرة الوطنية "بطاقتك حقوقك"، التي تستهدف دعم السيدات غير القادرات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان، بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وخلال اللقاء، استعرضت مقررة الفرع أبرز نتائج أعمال الفرع، موضحة أنه تم تنظيم مأموريات تصوير بقرى ومراكز المحافظة ، أسفرت عن تصوير 2189 استمارة بطاقة رقم قومي للسيدات وفتيات غير قادرات، في إطار جهود المجلس لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.

وثمّنت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، الدعم الكبير الذي يقدمه المحافظ لجهود وأنشطة الفرع، مؤكدة أن هذا التعاون المثمر يسهم بشكل فعال في الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدات على مستوى القرى والمراكز.

كما أشادت بالدعم المستمر من المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، لهذه الجهود الوطنية التي تسعى لرفع المعاناة عن السيدات وتمكينهن من الحصول على حقوقهن القانونية والخدمية.

من جانبه، وجّه المحافظ بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح تلك المأموريات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أية معوقات، مشيراً إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسيدات والأسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

بني سويف قومي المراة محافظ بمي سويف

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