تليفونات بنى سويف يبدأ الاستعدادات للموسم الكروي 2025/2026

شهد نادى طلعت حرب اليوم بميدان الكيت كات بالجيزة انطلاق استعدادات نادى تليفونات بنى سويف للموسم الكروي الجديد بقيادة المدير الفني الجديد كابتن وليد جابر والجهاز الفني والطبي والإداري المعاون وبحضور مستر شحته عبد الخالق رئيس مجلس إدارة شركة شحتة جروب الشركة الراعية للفريق وسط حالة من التفائل والإصرار من اللاعبين للعودة بالفريق لمكانة الطبيعي بين الكبار .



ومن جانبه أكد المهندس أحمد سعد عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة أن مجلس الإدارة سعي هذا الموسم لتوفير كل وسائل الصعود بداية من الاستقرار على جهاز فنى قوى بجانب مستثمرين لهم سمعة طيبة فى مجال الاستثمار الكروي وأن الجميع يعمل بجهد وعرق والتزام من أجل صعود التليفونات للترقى ومنها للمحترفين والعودة قريبا للمتاز وهو المكان الطبيعي للتليفونات.

وطالب تمساح جماهير بنى سويف العريضة بالوقوف بجانب فريق التليفونات كما تعودنا منهم على الدعم والمساندة.