محافظ بني سويف يناقش مع وكيلة وزارة الصحة نتائج حملة رقابية.. ضبط مواد غذائية غير صالحة وإعدام كميات فاسدة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج حملة رقابية مفاجئة نفذتها فرق الطب الوقائي التابعة للمديرية على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي الواسطى وببا، والتي أسفرت عن ضبط كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ضمن جهود المحافظة لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، والحد من تداول منتجات غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

جاء ذلك خلال اطلاعه على التقرير الميداني الذي أعدته وكيلة الوزارة، واستعرض جهود فرق التفتيش بقيادة دكتور محمد قريبة وكيل المديرية، ومشاركة الدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بمشاركة الدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية بالمركزين.

وأوضح التقرير أن الحملة أسفرت عن ضبط (16,136) زجاجة مياه معبأة بإجمالي وزن (11,600) لتر داخل مصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز الواسطى، وضبط (2 طن) مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع آخر بنفس المركز، بالإضافة إلى ضبط (190 كجم) من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية بمركز ببا، وتم تحرير 3 محاضر بالوقائع وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما شملت جهود الحملة تحرير 20 محضر جنحة صحية، منها 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، و14 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، فضلًا عن رصد منشأة تدار بدون ترخيص وعدد 2 منشأة تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيالها، بجانب سحب عينات غذائية وإرسالها للمعمل المشترك للفحص.

وثمّن محافظ بني سويف الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق الطب الوقائي ومراقبة الأغذية، مشددًا على أهمية استمرار مثل هذه الحملات الرقابية لتشمل القرى والمناطق الريفية، وعدم قصرها على المدن، لضمان توفير غذاء آمن وصحي للمواطنين.