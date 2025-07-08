بني سويف تجهز لتطبيق منظومة العدادات الذكية للإنارة العامة بالشوارع والميادين

عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت،اجتماعا، ضمن الإعداد والتجهيز لمنظومة العدادات الذكية الجديدة للإنارة العامة ، وذلك بحضور المهندس محمود سعد رئيس اللجنة الدائمة للكهرباء بالمحافظة ، ورؤساء المدن والقرى، وممثلي شركه مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء و مهندسي ومسئولي الكهرباء بالوحدات المحلية

وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحي "Presentation"للمختصين بالإنارة العامة بالوحدات المحلية والمجالس القروية للتعرف علي آليه عمل وتشغيل العدادات الذكية الجديدة للإنارة العامة للشوارع والميادين على مستوى مراكز ومدن المحافظة

حيث تم الاتفاق علي وضع خطه عمل لإعداد ورش عمل وتدريب للمختصين بمنظومه الكهرباء بالوحدات المحليه علي الطبيعة وذلك للحد من سرقات التيار الكهربائي الخاص بالشوارع والميادين وكذا سهولة الحصول علي القراءات ومتابعة الاستهلاك الفعلي لأعمده الإنارة وكذا سهولة صيانة العدادات المعطلة وسهول التحكم بها "عن بُعد"