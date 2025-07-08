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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بكنيسة مارجرجس.. مطرانية بورسعيد: عزاء القمص بطرس الجبلاوي لمدة يومين

مطرانيه بورسعيد: عزاء القمص بطرس الجبلاوي لمده يومين
مطرانيه بورسعيد: عزاء القمص بطرس الجبلاوي لمده يومين
محمد الغزاوى

أعلن القس أرميا فهمي المتحدث الاعلامي باسم مطرانيه الاقباط الارثوذكس في بورسعيد ، انه سيقام عزاء القمص بطرس الجبلاوي في كنيسة مار جرجس ببورسعيد الكائنة  بشارع شارع محمد علي اليوم وغدا من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة مساءا ، وسيتم استقبال كافة رموز الشارع البورسعيدي والقيادات والمسؤولين .

هذا وسوف يستقبل الانبا تادرس مطران محافظه بورسعيد وضواحيها وكهنه المحافظه الباسله اهالي بورسعيد ورموزها وقيادتها لتقديم واجب العزاء مساء اليوم وغدا بقاعه المناسبات بكنيسه مارجرجس.


 

مطرانيه بورسعيد: عزاء القمص بطرس الجبلاوي لمده يومين 

ووجه الأنبا تادرس العزاء لكل الشعب المصري بوجه عام واهالي بورسعيد بوجه خاص في وفاه القمص بطرس الجبلاوي رمز المحبه والوطنيه موجها التعزيه لكل محبينه.

واضاف القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد " القمص بطرس الجبلاوي ابن بورسعيد هو من مؤسسين كنيسة مار جرجس ببورسعيد والذى توفى اليوم بالولايات المتحده الامريكيه بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي امتدت لعقود طويلة"

واستكمل خلال تصريحاته الصحفيه " القمص بطرس الجبلاوي من الشخصيات الدينيه الرائده ببورسعيد ، و له محبه كبيره وشهره واسعه بين أبناء بورسعيد  المسيحيين والمسلمين على حد السواء"


وتابع " القمص بطرس ظل لمدة ٧٥ عام خلال فترة خدمته في الكنيسة رمزا للمحبة والعطاء وحب للوطن، فكان له أدوار بطولية عظيمة  في فترة المقاومة الشعبية ٥٦ ببورسعيد، وفي فترة حرب ٦٧ وفي حرب أكتوبر والانتصار في ٧٣.

واستكمل القس أرميا فهمي" خلال فترة العدوان الثلاثي على بورسعيد كان للقمص بطرس غالي دور قوى في بطولات المقاومة الشعبية ، وكان يخطب في الشباب لتحفيزهم للدفاع عن أرض الوطن"

بورسعيد مطرانية بورسعيد كنيسة مارجرجس بطرس الجبلاوى المتحدث الرسمي

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