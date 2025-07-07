محافظ بورسعيد يوجه بتحويل المباني غير المستغلة كمخازن تخدم احتياجات قطاع الصحة

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، عددًا من المباني الصحية غير المستغلة، في نطاق حي الشرق والمناخ، اليوم الإثنين، ورافقه الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، ومحمد فواز رئيس حي المناخ، وسمر الموافي رئيس حي الشرق، واللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور.

وشملت الجولة معاينة عيادات النصر القديمة المجاورة لمستشفى النصر، وعيادات السلام القديمة بشارع أوجينا، تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل وتحويلها إلى مخازن مركزية للأدوية تخدم المنظومة الصحية بالمحافظة .

محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من المباني الصحية تمهيدًا لاستغلالها بالشكل الأمثل

ووجه محافظ بورسعيد بتشكيل لجنة للرواكد، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، لحصر ونقل الأدوات والمستلزمات غير المستهلكة من هذه المباني إلى أماكن بديلة، تمهيدًا لبدء أعمال تجهيز تلك المواقع كمخازن تخدم احتياجات قطاع الصحة ببورسعيد.