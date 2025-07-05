أول المتقدمين لانتخابات الشيوخ فى بورسعيد.. مرشح مستقبل وطن أحمد جوهر

بدأت اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم "السبت"، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بمقر محكمة بورسعيد الابتدائية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لتسهيل إجراءات التقديم للمرشحين.

وتقدَّم أحمد جوهر، مرشح حزب مستقبل وطن، بأوراق ترشحه رسميًا كأول المتقدمين على المقعد الفردي في المحافظة برمز القلم ، وقد استقبلته اللجنة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد وعضوية المستشار أحمد نجيب، وأجرت الفحص المبدئي للمستندات وفقًا للضوابط القانونية المعلنة.

مرشح مستقبل وطن أحمد جوهر يترشح رسميًا لمجلس الشيوخ برمز القلم

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة بورسعيد هذا العام على مقعد فردي واحد فقط، إلى جانب تمثيلها في القائمة الوطنية الموحدة لقطاع شرق الدلتا.

ويُعد ترشح أحمد جوهر خطوة مبكرة تعكس استعداد حزب مستقبل وطن للمنافسة بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ضمن خطة الحزب لتعزيز تواجده البرلماني وخدمة أبناء المحافظة من خلال برنامج انتخابي طموح.

وتتواصل أعمال اللجنة يوميًا لتلقي أوراق المرشحين وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط متابعة من الأحزاب والمرشحين المحتملين.