دعم كامل لوحدة المسح الذري.. محافظ بورسعيد يتفقد مستشفى النصر التخصصي ويشيد بمستوى الخدمة|صور

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، مستشفى النصر التخصصي للأطفال، إحدى منشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.



رافق محافظ بورسعيد خلال جولته الدكتور أحمد حسن، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتور حازم شوشة، مدير المستشفى.

وتفقد محافظ بورسعيد عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى شملت أقسام جراحة القلب المفتوح والأقسام الداخلية، ووحدة المسح الذري والعلاج الإشعاعي حيث اطمأن على جاهزية الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات واستمع إلى شرح وافٍ حول آليات العمل بالمستشفى وجهودها المستمرة في تقديم خدمات طبية دقيقة ومتخصصة.

اللواء محب حبشي يشيد بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

كما حرص محافظ بورسعيد على الاطمئنان على الحالات المرضية المتواجدة داخل المستشفى مشيدًا بمستوى الخدمات المقدمة والدور المحوري الذي تقوم به الهيئة العامة للرعاية الصحية في دعم المنظومة الصحية داخل محافظة بورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتوفير الدعم الكامل من المحافظة لوحدة المسح الذري، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة للمرضى، وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الصحية المتكاملة.