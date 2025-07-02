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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم بورسعيد يستعرض آليات استلام وفحص المستندات وإجراء المقابلات لرياض الأطفال |صور

تعليم بورسعيد يستعرض آليات استلام وفحص المستندات وإجراء المقابلات لرياض الأطفال
تعليم بورسعيد يستعرض آليات استلام وفحص المستندات وإجراء المقابلات لرياض الأطفال
محمد الغزاوى

عقد  الحسينى راغب، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم فى بورسعيد، اليوم نائبا عن  طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعًا استهدف موجهات ومعلمات رياض الأطفال لبحث آليات استلام وفحص المستندات وإجراء المقابلة الشخصية للأطفال المتقدمين للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال.

جاء ذلك بحضور  عزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال ووليد ابوزيد مدير وحدة الدعم وتواصل المعلمين مسئول تنسيق رياض الاطفال.

وشدد مدير عام تعليم بورسعيد العام  خلال الاجتماع على الالتزام بقواعد القبول ومعيار التنسيق للترتيب من الأكبر للاصغر سنا مع الالتزام بالنطاق الجغرافي المدون ببطاقة ولي الامر لمن سبق وسجل رغباته إلكترونيا.

تعليم بورسعيد يستعرض آليات استلام وفحص المستندات وإجراء المقابلات لرياض الأطفال

كما وجه  الحسينى راغب أعضاء مراكز استلام المستندات الورقية بحسن استقبال اولياء الامور ومعاملتهم معاملة جيدة أثناء تلقى طلبات التقدم والتحلي بالصبر أمام استفساراتهم.

وناقش الحضور القواعد والضوابط لتنسيق المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد كما تم مراجعة أماكن مقرات لجان استلام المستندات وإجراء المقابلات الشخصية للأطفال المتقدمين والذى يبدا من يوم الأحد الموافق 6 يوليو وينتهى الخميس الموافق 24 يوليو من نفس الشهر.

وناشد مدير عام تعليم بورسعيد العام أولياء الأمور بضرورة الإلتزام بالمواعيد المقررة بالجداول المعلنة للمقابلات منعا للتزاحم علما بأن كل إدارة يوجد بها لجان رئيسية لمراجعة البيانات و تذليل كافة العقبات  ولجان فرعية لتلقى المستندات من المتقدمين.

بورسعيد التربية و التعليم تعليم بورسعيد التعليم العام رياض الاطفال

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