تقدمت سيدة تُدعى هبة وصفي يوسف ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام لنيابات بورسعيد، تطالب فيه بفتح تحقيق في واقعة اعتداء تعرضت لها يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2025، على يد سائق أجرة بمحافظة بورسعيد، وذلك حسب المحضر رقم 915 لسنة 2025 إداري بورفؤاد أول.

ووفقًا لما جاء في شكواها، فإن سيدة بورسعيد كانت تستقل سيارة أجرة من منطقة الجمهورية ببورسعيد، وتفاجأت بقيام السائق بالتعدي عليها بالضرب والسب والشتم بعد خلاف حول الأجرة المتفق عليها، حيث طالبت بدفع 60 جنيهًا بينما أصر السائق على 100 جنيه، ثم قام - بحسب أقوالها - بسرقة مبلغ 10 آلاف جنيه كانت بحوزتها، وذلك تحت تهديد وإكراه، وأمام أعين أطفالها الثلاثة.

بلاغ من سيدة بورسعيد المعتدى عليها من سائق تاكسي للنيابة العامة | مستند

وأشارت سيدة بورسعيد في شكواها إلى أنها لم تتمكن من استخدام هاتفها أو مغادرة السيارة، ووقعت على صُلح داخل القسم، ما دفعها للتقدم بالشكوى لطلب إنصافها.

وطالبت هبة وصفي في ختام بلاغها بفتح تحقيق شامل في الواقعة، يتضمن التعدي البدني واللفظي، والسرقة بالإكراه، بالإضافة إلى ترويع أبنائها والتأثير السلبي على أمنهم النفسي والاجتماعي.