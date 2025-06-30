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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الثالثة من الممشى السياحي

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الثالثة من الممشى السياحي
مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الثالثة من الممشى السياحي
محمد الغزاوى

افتتح اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، مساء اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الممشى السياحي المُطل على قناة السويس، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأهالي محافظة بورسعيد.

ويأتي افتتاح المرحلة الثالثة من الممشى السياحي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تشهد تنظيم عدد من الفعاليات الوطنية.

وخلال الافتتاح، تفقد محافظ بورسعيد ومستشار رئيس الجمهورية أعمال التطوير التي شهدها جسر الممشى، والتي تضمنت رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين التصميم الحضاري بطول الواجهة المطلة على قناة السويس، إلى جانب توحيد واجهات المحال التجارية، وتركيب أرضيات “إنترلوك”، ومقاعد حديثة، فضلًا عن تنفيذ أعمال التجميل والتنسيق الحضاري التي تتكامل مع ما تم تنفيذه في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ بورسعيد يفتتحان المرحلة الثالثة من الممشى السياحي 

كما شهدت الفعالية عروضًا رياضية متميزة نظمتها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ محمد عبد العزيز، وامتدت بطول الممشى حتى ساحة مصر، وسط تفاعل كبير من المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات بمحافظة بورسعيد، أن مشروع الممشى السياحي أقيم على ثلاث مراحل بإجمالي طول 1.2 كيلومتر، وبتكلفة بلغت نحو 180 مليون جنيه، ليشكل وجهة سياحية وترفيهية متكاملة لأبناء المحافظة وزوارها، ويعكس الطابع الحضاري والجمالي لمحافظة بورسعيد.

ويعد الممشى السياحي أحد أبرز مشروعات التطوير التي تشهدها بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، ويُسهم في تعزيز المقومات السياحية للمدينة الباسلة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تطوير الواجهات البحرية والمناطق الترفيهية على مستوى الجمهورية.

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