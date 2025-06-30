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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشار رئيس الجمهورية للتنمية يطلق مبادرة السياحة في بورسعيد| شاهد

محافظ بورسعيد و مستشار الرئيس يشاركا أهالي الباسلة احتفالات ثورة ٣٠ يونيو
محافظ بورسعيد و مستشار الرئيس يشاركا أهالي الباسلة احتفالات ثورة ٣٠ يونيو
محمد الغزاوى

أشاد اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، بالمجهودات الملموسة في محافظة بورسعيد، والتي أصبحت نقطة انطلاق للتنمية المستدامة في العديد من المجالات، و أعرب عن سعادته بزيارة المدينة الباسلة خلال هذه الذكرى الهامة في تاريخ الوطن.

أطلق اللواء دكتور خالد فودة مبادرة " السياحة في بورسعيد " والتي تستهدف الترويج لمحافظة بورسعيد سياحيٱ وفتح مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وذلك بدعم كامل من سيادته بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية ببورسعيد تحت قيادة اللواء محب حبشي

تعزية واجبة لشهيدات لقمة العيش 

و أعرب مستشار رئيس الجمهورية عن خالص تعازيه في وفاة شهيدات لقمة العيش بمحافظة المنوفية.

واكد مستشار رئيس الجمهورية  على تضامنه مع أسر الشهيدات من خلال إلغاء جميع الفقرات الفنية التي كانت مقررة في برنامج الحفل، متمنيٱ أن يحفظ الله مصر وابنائها و يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار .

كان اللواء أ ح  محب حبشي، محافظ بورسعيد، و اللواء دكتور  خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، شاركوا جموع المواطنين من أبناء بورسعيد، إحياء الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو، وذلك في ساحة مصر، وسط أجواء وطنية مفعمة بالفخر والانتماء.

وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب  المحافظ، و عميد حسام محمد على نائب المستشار العسكري للمحافظة، و لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد ؛  في كلمته أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل لحظة فارقة في تاريخ الوطن، حيث استعاد الشعب المصري إرادته وكتب صفحة جديدة من البناء والاستقرار. مشيرٱ إنها مناسبة نجدد فيها العهد على الوفاء لمصر،  والتأكيد على أن هذا الوطن لا يُبنى إلا بسواعد وعقول أبنائه المخلصين، مشيدٱ بالدور العظيم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذي لبى نداء الشعب المصري حينها وانحاز لإرادته الحرة في لحظة فارقة من تاريخ الوطن.

وأشار اللواء محب حبشي، أن الدولة المصرية تشهد تطورٱ غير مسبوق تحت قيادة فخامة الرئيس والذي بذل جهدًا كبيرٱ في إعادة بناء مؤسسات الدولة  وترسيخ دعائم الاستقرار والانطلاق نحو التنمية والبناء والجمهورية الجديدة، لتبدأ مصر عهداً جديداً من الإنجازات على كل المستويات، وتخوض معركة وعي لا تقل أهمية عن معركة التحرر والبقاء.

أوضح المحافظ؛ أن محافظة بورسعيد كما كانت دائمًا في طليعة الصفوف و شاركت في الثورة وكانت جزءًا أصيلًا من نسيج الوطن الذي صنع هذا الحدث العظيم، تشهد اليوم مسيرة من الإنجازات في كافة المجالات من مشروعات قومية كبرى، وتطوير شامل للبنية التحتية، وصولٱ إلى تعزيز النهوض بالخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال كلمته، تقدم المحافظ بخالص التعازي لأسر الفتيات ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأودى بحياة عدد من الفتيات أثناء توجههن إلى عملهن.

الغاء احتفالات ثورة ٣٠ يونيو 

 

وأعلن المحافظ إلغاء الفقرات الفنية المقررة ضمن الاحتفالية، تضامنًا مع أسر الشهيدات، مؤكدًا أن مشاعر الحزن والأسى التي خيمت على الشارع المصري تستوجب الوقوف احترامًا لذكرى الفقيدات، داعيًا الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، ويلهم ذويهن الصبر والسلوان.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ذكرى ثورة ٣٠ يونيو الدولة المصرية

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