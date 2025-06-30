رئيس مدينة بورفؤاد: التعاون مع هيئة قناة السويس لإصلاح كسر بخط المياه

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم ، استمرار الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس في إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب 300 مللي بشارع ابن خلدون.

وقد تلقى مركز عمليات المدينة بلاغاً بوجود كسر بخط المياه، وانتقلت الجهات المعنية لموقع البلاغ.

رئيس مدينة بورفؤاد : التنسيق مع أشغال مياه هيئة قناة السويس لإصلاح كسر بخط المياه بشارع ابن خلدون

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، إنه جرى من خلال التعاون بين إدارة الطرق بالمدينة وأشغال مياه بورسعيد بهيئة قناة السويس إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب ، موجهاً بإعادة الشيء إلى أصله على الفور ، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع قسم مرور بورفؤاد لتوفير المحاور المرورية البديلة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمدينة تعمل على مدار 24 ساعة ، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات قد تحدث.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، بأن هناك خطة موسعة للتعامل السريع مع أى طارىء ، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمدينة، مشيراً بأنه تم الإنتهاء من رفع كافة المخلفات بواسطة كافة أجهزة المدينة حرصاً على سلامة المواطنين