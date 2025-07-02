السيطرة على حريق محدود بجوار سور مكتبة مصر العامة في بورسعيد| صور

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة بورسعيد السيطرة على حريق محدود بمحيط مكتبة مصر العامة نتاج تراكم للقمامة الناتجة من مجمع المطاعم .

السيطرة على حريق محدود بتراكم قمامة مجاور لسور مكتبة مصر العامة فى بورسعيد | صور

كانت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد تلقت بلاغ يفيد نشوب حريق بجوار سور مكتبة مصر العامة اتجاه مجمع المطاعم بنطاق حي المناخ

تم تحريك قوات الإطفاء الي موقع البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق والذي تبين وجوده فى تراكم للقمامة نتاج مطاعم المجمع لم يتم رفعه منذ فترة طويله

هذا ولم بسفر الحريق عن وقوع اي خسائر مالية او بشرية واخطرت غرفة طوارئ الشبكة الوطنية الموحدة .

ومن جانبهم تدخل فريق العمل الميداني بحي المناخ فى بورسعيد لإزالة مخلفات الحريق عقب اخماد اشتعاله بمعرفة الحماية المدنية