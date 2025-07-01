تحت شعار لن نترك شبرا للمخالفين.. حملات مكبرة لإزالة إشغالات ضواحي بورسعيد

قادت شيماء العزبى القائم بأعمال رئيس حى الضواحى فى محافظة بورسعيد وبالتنسيق وبمعاونة شرطة المرافق حملة من إدارتي الإشغالات وتحسين البيئة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات بمناطق متفرقة بالحى بتواجد للأجهزة التنفيذية.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات سيادة اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد بالتشديد علي تكثيف حملات ازالة الأشغالات والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وعدم التعدي علي حرم الطريق لتحقيق اعلي درجة من الانضباط بجميع الاحياء بمحافظة بورسعيد



قيادة حى الضواحى لازالت تشن حملات مكبرة لازالة الاسواق العشوائية و كافة الاشغالات والتعديات

حيث قام الفريق الميدانى لادارة الاشغالات بضواحى بورسعيد حملة مكبرة بشارع ٢٣ ديسمبر وتم رفع وازالة كافة الأشغالات والتعديات والمخالفات وتم التنبيه على اصحاب المحلات بالالتزام بالمساحات المقررة وعدم الخروج عن خط التنظيم ومن يخالف التعليمات سيتم تطبيق القانون عليه بكل حزم



وقد اسفرت جهود الحملة عن ازالة فروشات للخضار والفاكهة و عدد من البنوك الخشبية و أقفاص بلاستيكية وخشبية و حوامل خشبية وتند وشماسي وعدد من عربات اليد وحوامل معدنية و حواجز خشبية و فروشات لسلع متنوعة من امام الرصيف العام ونهر الطريق مستخدمين سيارات ومعدات الحى



وشددت شيماء العزبى القائم باعمال رئاسة حي ضواحي بورسعيد بأنه لن يتم السماح بوضع اي أشغالات أوتعديات بالشارع وبأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورا وتوقيع غرامات بيئية واشغال طريق ضد أي أشغال متحرك او ثابت ويعيق تيسير حركة مرور السيارات والمشاه



ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ بورسعيد لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات واعاده الوجه الحضاري والجمالي بمختلف مناطق الحى

