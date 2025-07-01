محافظ بورسعيد يستعرض مقترح تطوير المسارات والفراغات العامة بمنطقة العرب

استقبل اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد اليوم وفدًا من وزارة التنمية المحلية لمناقشة مقترح تطوير المسارات والفراغات العامة بمنطقة العرب ، والتي يتم بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومحافظة بورسعيد ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة .

وعدد من قيادات وممثلي وزارة التنمية المحلية، المهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية والمهندس طاهر محمود بوزارة التنمية المحلية ،والدكتور محمد صالحين أستاذ التخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس واستشاري المشروع والدكتورة هبة محمد ممثل برنامج الموئل والمهندسة إيمان حسن مسؤولة برنامج التنمية العمرانية، والمهندسة لبنى عانوس مساعد البرنامج، بجانب عدد من الجهات المختصة بالمحافظة ورئيسي حي العرب والمناخ.

محافظ بورسعيد يلتقي بعض من ممثلي اصحاب المحال التجارية بمنطقة العرب

وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد صالحين المقترح التصميمي لتطويرمنطقة العرب ، والذي يشمل تنظيم الأرضيات وتطوير الأرصفة وتحسين عناصر الإضاءة والتظليل مع الحفاظ على الهوية البصرية المميزة لطبيعة المكان وتاريخه العريق، بما يحقق بيئة حضارية ويسهم في جذب الزائرين وزيادة القوة الشرائية.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الحفاظ على الهوية البصرية لمنطقة العرب أثناء تنفيذ أعمال التطوير وضرورة التنسيق الكامل مع أصحاب المحال التجارية بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى من المشروع دون الإضرار بمصالحهم.

والتقى السيد المحافظ بعدد من ممثلي أصحاب المحال التجارية بالمنطقة،واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن أعمال التطوير، مؤكدًا حرص المحافظة على مراعاة حقوقهم وضمان مشاركتهم الفعالة في خطة التطوير.

كما أعرب أصحاب المحال عن ترحيبهم الكامل بأعمال التطوير مؤكدين دعمهم لجهود المحافظة في تطوير منطقة العرب بما يعود بالنفع على الجميع.