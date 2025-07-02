شارك اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم،في حفل زفاف اثنين من أبطال الإرادة والتحدي أحدهما لاعب رفع أثقال من نادي الحرية للمعاقين ببورسعيد والعروس بطلة في رياضة تنس الطاولة من محافظة شمال سيناء والتي شاركت مؤخرًا في أولمبياد باريس.

محافظ بورسعيد يشهد حفل زفاف اثنين من أبطال ذوي الهمم

وشهد الحفل حضور عدد من أبطال ذوي الإعاقة من مختلف محافظات الجمهورية في تجمع مليء بالحب والدعم والتقدير لقصص كفاحهم وإنجازاتهم.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بمشاركة العروسين لهذه اللحظة السعيدة .

كما شهد الفرح فرحة جميع الحضور وسعادتهم البالغة بهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس إنسانية وتواضع القيادة التنفيذية في محافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد علي أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغًا بذوي الهمم وتدعمهم في مختلف المجالات، مشيدًا بما يقدمه الأبطال من ذوي الإعاقة من نماذج مشرفة ترفع اسم مصر في المحافل الدولية.