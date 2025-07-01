تعرف على تشكيل قطاع ناشئي المصري

وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي على التشكيل المقترح للجهاز الفني والإداري والطبي لقطاع الناشئين بالنادي، والمقدم من الكابتن عباس نور الدين رئيس القطاع.

جاء تشكيل القطاع على النحو التالي

ك/ عباس نور الدين رئيس قطاع الناشئين والبراعم.

ك/عماد الدين محمد أحمد مشرف مرحلة فرق الناشئين.

ك/السيد محمد السيد الناغي مشرف مرحلة البراعم وحراس المرمى.

ك/محمد فهمي المنصوري المدير الإداري لقطاع الناشئين والبراعم.

ك/ابراهيم صلاح الصفتي مسئول شئون اللاعبين.

ك/محمد أحمد عجيزة محلل أداء مرحلة الناشئين.

أ/عادل فؤاد محمد مسئول مالي لقطاع الناشئين والبراعم.

الجهاز الفني لفريق مواليد " 2007 "

ك/ عمرو ابراهيم الشموتي مدرب عام

ك/أحمد يوسف أحمد مدرب



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2009 "

ك/ أحمد حسن نبيه مدربا عاما.

ك/محمد مرسي العتباني مدربا.



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2010 "

ك/ هاني السيد قطب مدربا عاما.

ك/السيد متولي السيد مدربا.



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2011 "

ك/ وائل جمال الجبالي مدربا عاما.

ك/جابر ابراهيم حسن مدربا.



الجهاز الفني لفريق مواليد " 2012 "

ك/ طارق السيد مبروك مدربا عاما.

ك/أحمد صلاح الدين منير "شيكو" مدربا.

ثانيًا : الجهاز الفني لمرحلة البراعم ( 2013 – 2017 )



فريق 2013 : ك/ محمد صلاح محمود مدربا عاما

فريق 2014 : ك/محمود السيد حسين مدربا عاما

فريق 2015 : ك/محمد محمود الخولي مدربا عاما

فريق 2016 : ك/أحمد أمين محمد مدربا عاما

فريق 2017 : ك/عاطف ابراهيم قنديل مدربا عاما

المصري يعلن عن تشكيل قطاع الشباب والناشئين للموسم الكروي الجديد

مساعدو المرحلة والبراعم والمرحلة التعليمية

ك/ عبد الرحمن محمد حجازي

ك/محمد ابراهيم أحمد

ك/محمد أشرف عبد القوي

ثالثًا : المرحلة التعليمية بالأجر الشهري 400 جنيه شهريًا لكل لاعب

ك/ السيد عبد اللطيف مشرف على المرحلة التعليمية

ك/عمرو أشرف عبد اللاه مدرب 2018

ك/محمد أحمد عبد الواحد مدرب 2018

ك/حسن أشرف أنور مدرب 2019.

رابعا : الجهاز الإداري



ك/ السيد أحمد الجراحي منسق عام 2007

ك/علي سعد الشحات منسق عام 2009

ك/عبد الغفار محمد شاهين منسق عام 2011- 2012

ك/السيد عبد السلام منسق عام 2010

ك/محمد مجدي عامر منسق مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية.

خامسا : الجهاز الطبي

ك/ محمد حلمي حبيش أخصائي علاج طبيعي ومشرف المرحلة

ك/محمد أحمد عبد الباري أخصائي علاج طبيعي

ك/يحيى زكريا الباني أخصائي علاج طبيعي

ك/أيمن عبد العظيم نوفل أخصائي علاج طبيعي

ك/كريم محب نصر الدين أخصائي علاج طبيعي

ك/وليد طه مسعد أخصائي علاج طبيعي

سادسًا : جهاز حراس المرمى

ك/ محمد أحمد الشناوي مدرب 2007

ك/ابراهيم ابراهيم صبحي مدرب 2009

ك/ناصر محمد فوزي (زتون) مدرب 2010 – 2011 - 2012

ك/أيمن أحمد غريب

ك/خالد سمير رضوان مدرب مرحلة البراعم والمرحلة التعليمية

ك/فارس حسام السيد البدري



إدارة قطاع الناشئين

ك/ كريم محمد المنصوري مدير الإدارة

ك/أحمد طارق محمد موظف

أ/فاطمة الزهراء حازم السواح موظفة

أ/فاطمة ابراهيم عصفور موظفة.