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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عقب إصابة أحد موظفيه.. رئيس زهور بورسعيد يقود حملة بشارع عبد الحليم محمود

رئيس حي الزهور: إزالة الإشغالات والتعديات في حملة مكبرة بشارع عبد الحليم محمود
رئيس حي الزهور: إزالة الإشغالات والتعديات في حملة مكبرة بشارع عبد الحليم محمود
محمد الغزاوى

واصل اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة  التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ، لليوم التالي على التوالي  بإشراف سامي حسين مساعد رئيس الحي ، مدير إدارة الإشغالات ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق  بشارع عبد الحليم محمود الواقعة في نطاق الحي.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة .

كان أحد موظفي حي الزهور بمحافظة بورسعيد تعرض لاعتداء من أحد أصحاب الاسغالات خلال تنفيذ حملة ازالة نتج عنها إصابته ونقل لتلقي العلاج بمستشفي الزهور المركزى بمحافظة بورسعيد 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين فى الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم بالعرض على جهات التحقيق المختصة  

رئيس حي الزهور: إزالة الإشغالات والتعديات في حملة مكبرة بشارع عبد الحليم محمود 

و أسفرت الحملة ، عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين ، وإزالة الإشغالات بمحيط المراكز الطبية وأمام مستشفى الزهور ، وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

و أكد اللواء رئيس حي الزهور ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور فى محافظة بورسعيد أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات .

وشدد رئيس زهور بورسعيد على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد حى الزهور ازالة الاشغالات

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