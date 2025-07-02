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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لليوم الثالث .. رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق

حملات مكبرة لازالة الاشغالات بزهور بورسعيد
حملات مكبرة لازالة الاشغالات بزهور بورسعيد
محمد الغزاوى

ترأس  اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد لليوم الثالث  ، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة  التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي ،  بمشاركة شرطة المرافق ، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق  بشارع عبد الحليم محمود الواقع في نطاق الحي.

جاء ذلك بناءاً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي ، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة ، والميادين العامة

 

 

لليوم الثالث رئيس زهور بورسعيد يترأس حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق 

وأسفرت الحملة ، عن الإزالة الفورية للاشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين ،وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الاجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مره اخرى ،وتم التنبيه على الجميع بمراعاة حق المواطنين في شارع خالي من الاشغالات .

ومن جانبه أكد اللواء رئيس زهور بورسعيد  ، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين .

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية ، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين ، بإزالة الإشغالات والمخالفات ، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات ، و رصيف خالي من اي معوقات ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد حى الزهور ازالة الاشغالات

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