تموين بورسعيد يحبط محاولة تداول مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

نجح موظفو رقابة بورسعيد التموينية بالإشتراك مع إدارة تموين شرق بورسعيد احباط محاولة تداول مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الأدمى تم تخزينها فى ظروف مخالفة لإشتراطات السلامة وسلع أخرى بدون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها



كانت مديرية التموين و التجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد شنت حملة إستكمالاً للجهود الرقابية التى تبذلها بالإشتراك مع إدارة تموين شرق بورسعيد أداء دورها الحيوى فى حماية حقوق المواطنين من خلال ضرباتها التموينية ..

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أ.ح مُحب حبشى محافظ بورسعيد

وتوجيهات محمد حلمى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد .

أخطر ما يهدد صحة الإنسان ليس المرض وحده ولكن الأهمال الذى يتسلل إلى غذائهم

وتمكنتوا من ضبط سوبر ماركت شهير لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية شملت أصناف من الجبن والشيكولاته

تبين أن المضبوطات تم تخزينها وعرضها فى درجات حرارة مخالفة لما هو مدون على عبواتها وبطريقة لا تتوافق مع إشتراطات سلامة الغذاء المعتمده ما يشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة كما تم ضبط المضبوطات

كانت معروضة للبيع دون أى بيانات أو فواتير توضح تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو بلد المنشأ ما يجعلها مجهولة المصدر

