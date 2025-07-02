تابع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، فعاليات برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" والذي يُنفذ تحت إشراف الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد محافظ بورسعيد، حرص القيادة السياسية على دعم المرأة المصرية وتمكينها في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن محافظة بورسعيد تعد من المحافظات الرائدة في دعم المبادرات التنموية الخاصة بالمرأة، ومؤكدًا أهمية الاستفادة من الكوادر النسائية المتميزة في كافة المواقع.

محافظ بورسعيد يتابع فعاليات تنفيذ برنامج "المرأة تقود"

شهدت الفعاليات جلسات تدريبية وورش عمل تناولت موضوعات القيادة، وتنمية المهارات، والمشاركة المجتمعية، بحضور عدد من القيادات النسائية والشخصيات العامة، وعدد من الكوادر النسائية المشاركات في البرنامج.

ويأتي برنامج "المرأة تقود" في إطار جهود الدولة لبناء الإنسان المصري، ويهدف إلى إعداد كوادر نسائية شابة قادرة على تولي مناصب قيادية مستقبلًا.