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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد | ضبط 65 كجم كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم كبابجي شهير

بورسعيد | ضبط 65 كجم كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم كبابجي شهير
بورسعيد | ضبط 65 كجم كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم كبابجي شهير
محمد الغزاوى

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية فى بورسعيد برئاسة الدكتور محمد نصر جودة مدير ادارة الطب الوقائي بالمديرية حملة مكبرة تحت اشراف أحمد شوقي مراقب عام الاغذية على أحد مطاعم الكبابجي الشهيرة ضمن إطار الدور الرقابي المكثف الذي تقوم به مديرية الشؤون الصحية ببورسعيد لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين. 

جاءت الحملة بناءً على توجيهات  الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب  رئيس مجلس الوزراء و برعاية  اللواء ا.ح محب حبشي محافظ بورسعيد وتنفيذاً لتعليمات الأستاذ الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد

بورسعيد | ضبط 65 كجم كفتة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم كبابجي شهير 

أسفرت عن ضبط كمية قدرها 65 كجم من الكفتة المتبلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

 تم تحرير محضر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها،
وكذلك القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن الغش والتدليس، وذلك لحيازة أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

و تبين خلال المعاينة وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية،
وعليه جاري تحرير محضر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 96 لسنة 1967 والمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1966.

 ونظرًا لوجود خطر داهم على الصحة العامة، تم مخاطبة مركز إصدار التراخيص لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف النشاط حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 تؤكد مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، في إطار الحرص على رفع مستوى السلامة الغذائية بالمحافظة.

بورسعيد الشئون الصحية محافظة بورسعيد كبابجي شهير محافظ بورسعيد

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