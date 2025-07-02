ترأس الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حملة مكبرة اليوم بحي المناخ لإزالة الإشغالات والتعديات والفروشات العشوائية بشارع العبور، والذي يشهد حاليًا أعمال تطوير ورفع كفاءة موسعة، وذلك ضمن خطة الحي لإعادة الانضباط والالتزام بخطوط التنظيم وتحقيق بيئة حضارية مستدامة.

شارك في الحملة محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ، والعميد شادي محروس قائد شرطة المرافق، والعقيد محمد سليمان وكيل شرطة المرافق.

نائب محافظ بورسعيد يترأس حملة مكبرة لإعادة الانضباط بحي المناخ

وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، شملت ١٥ طاولة خشبية و٢٧ شمسية و٢ مظلة حديدية و١ ثلاجة عرض و٢ بنك خشبي كبير و٥ موازين و٥ أقفاص دواجن و١٠ بردورات و٥ استاند معدني.. حيث تم نقل المضبوطات إلى مخازن الحي لحين استكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتأتي الحملة ضمن خطة شاملة لإعادة الانضباط والمظهر الحضاري بأحياء بورسعيد المختلفة، وتهيئة بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين، بما يعكس الصورة المشرفة لمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية خالية من العشوائيات، وتستمر الحملات اليومية في جميع أنحاء الحي للتعامل الفوري مع أي إشغالات جديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاستدامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.