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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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دور البحث العلمي في خدمه القضايا الإقليمية.. جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر الدراسات العليا

جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر الدراسات العليا " دور البحث العلمي في خدمه القضايا الإقليمية"
جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر الدراسات العليا " دور البحث العلمي في خدمه القضايا الإقليمية"
محمد الغزاوى

نظمت جامعة بورسعيد اليوم المؤتمر السنوى للدراسات العليا  تحت عنوان “ دور البحث العلمي في خدمة القضايا الإقليمية”، وذلك بشقيه العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية ،وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس جامعه بورسعيد والأستاذة الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ، وذلك بمسرح نادي الجامعة ببورفؤاد.

ترأس حضور المؤتمر الأستاذة الدكتورة راوية رزق رئيس المؤتمر ، والأستاذة الدكتورة چيهان البسيوني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ووكيل كلية التربية ، بجانب حضور نواب جامعة بورسعيد الأستاذة الدكتورة أمل خليل المشرف على قطاع شؤون الطلاب ، والاستاذ الدكتور محمد كامل المشرف على قطاع الشؤون البيئية وعمداء كليات الجامعة ووكلاء الكليات أيضا ، بجانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة بورسعيد المختلفة وطلاب الدراسات العليا والخريجين.

تضمن المؤتمر مجموعة من المحاضرات منها محاضرة الدراسات البينية "  لغة المستقبل في البحث العلمي" والتي قدمتها دكتورة راوية رزق " ، ومحاضرة تحليل القياسات الببليومترية (Bibliometrics analysis): وهى الأدوات والبرمجيات في البحوث العلمية الحديثة والتي قدمتها الأستاذة الدكتورة نجلاء مجاهد رئيس قسم الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني.

 

جامعة بورسعيد تنظم مؤتمر الدراسات العليا “ دور البحث العلمي في خدمه القضايا الإقليمية”

وعقب ذلك تضمن المؤتمر تقديم محاضرة "قياس أداء الباحثين "  المؤشرات والمعايير الأكاديمية والتي قدمها الأستاذ الدكتور خالد الوكيل  الأستاذ بكلية العلوم ، كما تم تقديم محاضرة بعنوان " استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي"  والتي قدمها الدكتور مصطفي الزيني.

وقالت الدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد أن المؤتمر السالف ذكره يشمل مناقشة مجموعة من المحاور ومنها البحث العلمي والتنمية المستدامة ، و الأنظمة الذكية والمعلوماتية في البحث العلمي ، والتعليم العالي ودوره في تطوير البحوث الإقليمية.

وتابعت الدكتورة راوية رئيس المؤتمر السنوى لجامعة بورسعيد " المؤتمر أيضا يتضمن مناقشة التحديات المجتمعية والبحث العلمي ، ونقل نتائج البحث العلمي من النظرية إلى التطبيق ، واستخدام التقنيات الحديثة في التعليم والدمج بين العلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية.

هذا واختتم المؤتمر بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقتي العروض الشفهية والملصقات البحثية ، وسلمتهم دكتورة راوية نائب رئيس جامعة بورسعيد ورئيس المؤتمر شهادات التكريم والدروع باسم جامعة بورسعيد

بورسعيد جامعة بورسعيد الدراسات العليا نائب رئيس جامعة بورسعيد البحث العلمي

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