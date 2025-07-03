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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سكرتير مساعد بورسعيد يتابع موقف معدات الضواحي لتكثيف أعمال النظافة | صور

تفقد المعدات بالجراج ووضع خطة عمل لرفع كفاءتها وتحسين مستوى النظافة العامة بالحى.
تفقد المعدات بالجراج ووضع خطة عمل لرفع كفاءتها وتحسين مستوى النظافة العامة بالحى.
محمد الغزاوى

تفقد العميد عمرو الشافعى سكرتير عام محافظة بورسعيد في ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء، وخاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية للمرافق والمعدات جراج حى الضواحي 


و استقبلت  شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي اليوم،  السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جولته التفقدية لجراج الحي ومتابعة أعمال النظافة والمعدات العاملة على أرض الواقع.


تفقد المعدات بالجراج ووضع خطة عمل لرفع كفاءتها وتحسين مستوى النظافة العامة بالحى.

وخلال الزيارة، تم تفقد المعدات والسيارات العاملة بالجراج، حيث وجه السكرتير العام المساعد بضرورة وضع خطة شاملة للعمل تشمل خطة عمل يومية ومنظمة للعمال.
و خطة دورية لصيانة وإصلاح المعدات و خطة متكاملة لرفع كفاءة النظافة العامة بنطاق الحي.
 

العزبي: خطة شاملة لرفع كفاءة المعدات والنظافة بحي الضواحي

وأكدت العزبي أن معدات الجراج تمثل العنصر الأساسي في تنفيذ أعمال النظافة الميدانية وأعمال إزالة ورفع الاشغالات والمخالفات ، وهو ما يستدعي الاهتمام البالغ بملف صيانتها بشكل دوري لضمان استمرارية الأعمال بأعلى كفاءة، واستغلال الإمكانات المتاحة الاستغلال الأمثل.
 

وشددت "العزبي" على أن حي الضواحي يولي أهمية خاصة لملف النظافة العامة ورفع كفاءة المعدات والعمال، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.
 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة – رؤية مصر ٢٠٣٠ ، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستدامة البيئية وتطوير منظومة النظافة والخدمات الحضرية على مستوى الجمهورية.
 

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد جراج الضواحى حى الضواحى السكرتير العام المساعد

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