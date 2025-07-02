محافظ بورسعيد يناقش مع المستثمرين سبل تطوير منظومة العمل داخل المنطقة الصناعية

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات الأوضاع وملفات العمل داخل المنطقة الصناعية،

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بصلة رئيس المنطقة الصناعية وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع المستثمرين سبل تطوير منظومة العمل داخل المنطقة الصناعية، واستعرض آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الصناعية الجديدة، بالإضافة إلى معدلات الإنتاج والتصدير بالمصانع القائمة.

حبشي يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

واكد محافظ بورسعيد حرصه الدائم على تقديم كافة التسهيلات والدعم للمستثمرين الجادين بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات وإضافة صناعات جديدة توفر فرص عمل لشباب المحافظة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المحافظة لدفع عجلة التنمية الصناعية من خلال المتابعة المستمرة للمصانع والمشروعات القائمة والعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتوسيع قاعدة التشغيل.