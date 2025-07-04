محاضر إضرار بالبيئة للمخالفين بمدينة بورفؤاد ببورسعيد

واصل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الجمعة، حملاته المكبرة المفاجئة لليوم الثاني لرفع الإشغالات والتعديات بحرم الطريق بمحيط مسجد الشعراوي واتخاذ كل الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين مع العمل على عدم عودتها مرة أخرى.

رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندسة ليليان عادل مديرة إدارة الأملاك، ومحمد درويش مدير إدارة الإشغالات.

جاءت الحملة، استجابة لشكاوى المواطنين، وفي ضوء توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ولاسيما التي تتعلق بالإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين لتحقيق السيولة المرورية وفرض الانضباط.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع عدد من الشماسي والبنوك الخشبية والحديدية، ومنع الانتظار الخاطئ، وإعادة الانضباط إلى محيط مسجد الشعراوي بمنطقة الحزب الوطني، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير محاضر إضرار بالبيئة المحيطة.

بهنساوي يشدد على تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، موجهاً الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة، للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع، لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي، بمراجعة حالة النظافة والتغلب على ظاهرة الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع للحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المعاونة وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.